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İftar saat kaçta? İftar saatleri 2019: Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya ve il il iftar vakitleri…

İftara kaç saat kaldı? Ramazan ayı her sene olduğu gibi 2019'da da Müslümanlar tarafından büyük bir huzurla yaşanıyor. Vatandanlar iftara kaç saat kaldı sorularının cevabı araştırmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınlanan imsakiye takviminde tüm iller için iftar vakitleri yer alıyor. 2019 Ramazan imsakiyesi ve iftar saatleri haberimizde yer alıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ve il il iftar saatleri...

18:41 -
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İftar saat kaçta? İftar saatleri 2019: Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya ve il il iftar vakitleri…

Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı ve bereketin arttığı Ramazan ayı devam ediyor. Müslümanlar için İslam’ın beş şartından biri olan Ramazan orucu ile ibadet pekiştiren vatandaşlar iftar saatlerini merak ediyor. Her ilde sahur ve iftar saatleri değişiklik gösteriyor. Siz de yaşadığını ilde “İftara kaç saat kaldı?” sorusunun yanıtını haberimizden öğrenebilirsiniz.

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İFTARDA EDİLEBİLECEK DUALAR

“Allahım! Senin rızanı kazanmak için oruç tuttum, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Sana inanıp güvendim. Ey lutuf ve ikramı geniş olan Rabbim! Beni bağışla.”

“Allahumme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu veala rizkuke eftertu”

(Allah'ım senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim.Senin rızkınla orucumu açıyorum)

Hazreti Muhammed Ramazan ayında orucunu açarken hep bu duayı okurdu. Peygamberimizin okuduğu iftar duası şöyle;

“Allahümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü.”

Manası: Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.

Peygamberimiz orucunu açtıktan sonra ise şöyle derdi;

“Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşaallah Teâlâ sevap kesinleşti.”

İslam âlimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi:

“Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”

23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.

Son güncelleme: android-time 19:56 20.05.2019
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