Bugün kandil mi? 2019’da Kadir Gecesi ne zaman?

Kadir Gecesi, İslam'ın en şerefli, en faziletli ve en ihtişamlı gecelerinden en başta gelenidir. Bu gece, kalbi Kuran nuru ve peygamber müjdesi ile parlayan, alnı secde izleri ile nurlanan müminler için af ve mağfiret gecesidir. Her yıl Ramazan Ayının 27. gecesi idrak edilen Kadir gecesi bu yıl hangi güne denk geliyor? Bugün kandil mi?

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi bu yıl 31 Mayıs 2019 gününü 1 Haziran'a bağlayan gece idrak edilecek. Kuran'ı Kerim'de Kadir Gecesi için “Şüphesiz ki biz Kur'ân'ı kadir gecesinde indirdik” denilmiştir. Kadir Gecesi'nin önemi büyük ve bugün yapılan ibadetlerin çok kıymetlidir. Bu akşam idrak edeceğimiz Kadir Gecesi'nde Müslümanlar günahların affı için de ibadetler edecek.

KADİR GECESİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?

“Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur”ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir.”

Kadir Gecesinde dua sünnettir. Kadir Gecesi duaların kabul olunduğu mübarek anlardan biridir. Süfyan-ı Sevrî demiştir ki, o gece dua etmek, namaz kılmaktan daha sevaptır. Kur'ân okuyup da dua ederse güzel olur. Kur'an- Kerim nazil olmaya başladığı gece olan Kadir Gecesi'nde Kur'an okumak gerekir