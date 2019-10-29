Bugün noterler, hastaneler, eczaneler, kargolar ve PTT tatil mi? 29 Ekim 2019’da bankalar açık mı?

Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan etti. O günden bu yana bu özel gün yurdumuzda coşku, sevinç ve minnetle kutlanıyor. Salı günü işi olanlar ise kamu kurumlarının tatil olup olmadığını merak ediyor. 29 Ekim'de, kamu kuruluşları, devlet daireleri ve bankalar resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak. Kargo şirketlerinin açık olup olmayacağını, ilgili şubeleri arayarak öğrenebilirsiniz. 29 Ekim tarihinde nöbetçi eczaneler ve hastanelerin acil servisleri hizmet verecek.

BANKALAR, PTT, ECZANE VE POSTANELER AÇIK MI?

29 Ekim’de, kamu kuruluşları, PTT’ler, bankalar, okullar, sağlık ocakları ve devlet daireleri resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak. Kargo şirketlerinin açık olup olmayacağını, ilgili şubeleri arayarak öğrenebilirsiniz. 29 Ekim tarihinde nöbetçi eczaneler ve hastanelerin acil servisleri hizmet verecek.