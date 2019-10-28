Bugün okullar açık mı? 28 Ekim Pazartesi okullar tatil mi?

Türkiye tarihinin en önemli günlerinde biri olan 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildi. Bu yıl Salı günü gelen bu özel gün öncesinde vatandaşlar 29 Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi sorusunun yanı sıra 28 Ekim pazartesi okullar tatil mi sorusuna da yanıt arıyor.

28 EKİM VE 29 EKİM TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde “1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.” denilmektedir.

29 Ekim salı günü tümü resmi tatil olacağı için okullar tatil olacak. 28 Ekim pazartesi günü okullar yarım gün açık olacak.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bu gün için “en büyük bayram” olarak nitelendirmiştir. Osmanlı İmparatorluğu 1. Dünya savaşına girmiş ve çok ağır şartlar içeren Serv anlatmaşını imzalamıştı. Antlaşma uyarınca, işkal güçleri Anadolu ve Trakya,yı işkal etmişti. Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919 da Milli Mücadeleyi başlattı, sonrasında kongreler düzenleyerek Mücadeleyi örgütledi. Ve 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisini kurdu, bu İstanbul'daki Osmanlı yönetimini fiilen işlevsiz saymaktı. Takip eden yıllarda Milli Mücadele başarılı oldu ve Ülke düşmen işgalinden kurtarıldı. Mustafa Kemal kurtarılan vatanın, artık saltanatla yönetilmesini istemiyordu Atatürk'ün amacı halk egemenliğiydi 1 Kasım 1922, de Türkiye Büyük Millet Meclisi saltanatı kaldırdı. 29 Ekim 1923,dede Türkiye Büyük Millet Meclisinin yeni yönetim biçimini Cumhuriyet olarak kabul edildi. Bu karar 101 pare top ateşi ile kutlandı. Cumhuriyet'in ilanı 1924 yılında kutlanmaya başlandı. 29 Ekim 1925 yılında bayram ilan edildi.

Cumhuriyet; halkın seçme ve seçilme hakkının olduğu bir yönetim şeklidir. Halk temsilcilerinin kabul ettiği yasalarla ülkenin yönetilme şeklidir. Cumhuriyet yönetiminde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Cumhuriyet'i korumak, kollamak, yaşatmak herkesin görevidir. Her 29 Ekim, de Cumhuriyetin kurulmasının anısına stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.