İstanbul ve Ankara’da okullar tatil mi? Kar yağışı yarın da sürecek! İşte son kar tatili haberleri…

Tüm yurdu soğuk ve yağışlı hava etkisi altına aldı. İstanbul bu sabaha karlı uyandı. Ankara'da ise yağış dün başladı. Kar yağışının devam etmesi ile birlikte öğrenciler 'Bugün okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını Google'da aradı. Peki İstanbul ve Ankara'da okullar tatil mi? Valilikten açıklama var mı? İşte don ve buzlanması yapılan bu iki ilden gelen son haberler...

Ankara’da bir ilçede eğitime bir gün ara verildi. Ankara’nın Bala ilçesinde kaymakamlık kararı ile okullar tatil edildi. İstanbul’da gece devam eden kar yağışı yer yer ulaşımda yoğunluklara sebep oldu fakat valilikten bir kar tatili açıklaması gelmedi. İstanbul’da kar yağışının bir süre daha devam edeceği öngörülüyor.

ANKARA’DA BİR İLÇE EĞİTİME ARA

Ankara'nın Bala ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okulları tatil edildi. Bala Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeni ile 07.Ocak 2019 Pazartesi günü Kaymakamlığımız tarafından Bala genelinde Eğitime 1 (Bir) gün ara verilmiştir” denildi.Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada “Ankara'da eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı” kaydedildi.

İSTANBUL’DA TATİL VAR MI? KAR YAĞIŞI SÜRECEK

İstanbul’da 07.01.2019 pazartesi günü sabah ilk saatlerden itibaren meydana gelecek yağışların, 08.01.2019 salı günü akşam saatlerine kadar kuzey ve doğu kesimleri ağırlıklı olmak üzere aralıklarla kar sağanakları şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Güney kıyılarında 1-3 cm. kuzey ve iç kesimlerde 5-10 cm. arasında kar yüksekliği beklendiğinden vatandaşlarımızın ve ilgililerin buzlanma ve don olayı ile birlikte ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. İstanbul’da bugün kar tatili yok. Yarınki durumu ise akşam saatlerindeki hava durumu gösterecek.