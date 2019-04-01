Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bugün son! Bekçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Ücretli mi?

Emniyet Genel Müdürlüğü 81 il valiliğinde istihdam edilmek üzere 8 bin bekçi alımı yapacağını duyurdu. Polis Akademisi, bekçi alımı başvurularını E-Devlet aracılığıyla alacak. Peki bekçi, alımı başvurularında son gün ne zaman? Başvurular ücretli mi?

10:18 -
Haberler Gündem
Bugün son! Bekçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Ücretli mi?

Bekçi olmak isteyen ve büyük bir istekle başvuru tarihlerini bekleyenler için kritik gün geldi. Bekçi alımı başvuruları Polis Akademisi remi internet sitesi üzerinden yapılacak. EGM yaptığı duyuru ile bekçi alımı başvurularının nasıl yapılacağını ve bekçilik başvuru şartlarını da açıkladı. Bekçilik alımı için şartları karşılayan adaylar 18 Mart – 01 Nisan arasında başvurularını gerçekleştirilebilecek.

BEKÇİ ALIMINDA YAŞ SINIRI VAR MI?

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak.

BekÃ§i alÄ±mÄ± baÅvurularÄ± baÅladÄ±! BekÃ§ilik baÅvurusu nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? BekÃ§i alÄ±mÄ± baÅvuru Ã¼creti kaÃ§ lira?

BEKÇİLİK SINAV ÜCRETİ DETAYI

Polis Akademisi Başkanlığı, bu dönemin başvuru ücretini 130 TL olarak belirledi. Sınav ücreti Halkbank bankamatikleri ve şubeleri üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Şehit veya vazife malullerinin eş ve çocukları sınav ücreti yatırmayacak.

BEKÇİLİK ALIMI İÇİN ÖNEMLİ LİNKLER

BEKÇİLİK BAŞVURU EKRANI

BEKÇİLİK BAŞVURU KILAVUZU

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more