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Bugün toplu taşıma ücretsiz! otobüs, metro, metrobüs saat kaça kadar ücretsiz?

Okulların açıldığı ilk gün olan 9 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da birçok toplu taşıma aracı vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek. Peki bugün İstanbul'da toplu taşıma araçları saat kaça kadar ücretsiz olacak. İşte detaylar...

09:49 -
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Bugün toplu taşıma ücretsiz! otobüs, metro, metrobüs saat kaça kadar ücretsiz?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda bugün itibariyle eğitim başladı. Eğitim alınacak okullarına yolculuk yapacak olan öğrenciler ve veliler yoğunlukla metro, metrobüs, tramvay ve otobüs gibi araçları kullanacak. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından belirli saatler içerisinde toplu ulaşım seferlerinin ücretsiz olacağı bilgisi paylaşıldı.

TOPLU ULAŞIM SAAT KAÇA KADAR ÜCRETSİZ?

06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım ücretsiz hizmet verecek. Otobüs, metrobüs, raylı sistem ve deniz yolu seferleri arttırılacak

9 EYLÜL PAZARTESİ MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 06:00 – 14:00 süresince, vatandaşlar İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ., Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel deniz yolu toplu ulaşım motorları, tramvay, füniküler ve metroda İSTANBULKART aracılığı ile ücretsiz yolculuk yapabilecek. Ancak TCDD bünyesinde yer alan Marmaray ile Havalimanı otobüsleri ücretli olarak hizmet verecek.

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