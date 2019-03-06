Bülent Arınç, İsmet İnönü’nün sayım memuru çıktı

Bülent Arınç, sosyal medya hesabından 1967 yılında İsmet İnönü ve Bülent Ecevit ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve ‘'Bu genci tanıyabildiniz mi ?'' diye sordu.

Soruyu kendisi cevaplayan Arınç, ‘O genç benim. Henüz Hukuk Fakültesi öğrencisiyken, 18 Nisan 1967 tarihinde görevli olarak nüfus sayımı için Pembe Köşk'e gitmiştim. İnönü ve ziyaretine gelen Ecevit ile tanışıp sohbet etmiş, o günün anısına bir de hatıra fotoğrafı çektirmiştik'' diye yazdı.

O tarihte yapılan nüfus sayımı sonucu Türkiye'nin nüfusu yaklaşık 31.5 milyon kişi olarak belirlenmişti. Geçmişte her 5 yılda bir yapılan nüfus sayımı sırasında, sokağa çıkma yasağı da ilan ediliyordu.