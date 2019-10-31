Bülent Arınç: KHK’lılardan özür diliyorum

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, eski AA Genel Müdürü Kemal Öztürk'ün Youtube kanalına konuk oldu.

Kemal Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Bülent Arınç, “KHK bir faciadır. Katıldığım televizyon programlarında KHK'ya dikkat çekmek için Yüksek İstişare Kurulu (YİK) maaşımın yarısını öğrencilere burs olarak, yarısını da KHK mağdurlarına vereceğimi söylemiştim. Çok eleştirildim fakat ben sadece KHK faciasına dikkat çekmek istedim” dedi.

“GÖRDÜKÇE YERİN DİBİNE GEÇİYORUM”

“Bu felaketi yaşayan insanlara acıdığını ve onlara merhamet ettiğini” söyleyen Arınç, “Onlardan da özür diliyorum. Evime temizlik yapmaya gelen, daire başkanlığından ihraç edilen bir kadını gördükçe, eşi polis ihraç edilmiş başka bir kadını gördükçe ben yerin dibine geçiyorum” dedi.

Bülent Arınç, KHK'lıların kamudan ihraç edilmesiyle ilgili ise şunları söyledi: “Burada şu yapılabilirdi; ben sizi ‘gri liste’ye aldım. Ne olduğunuzu da çok bilmiyorum. Sizinle çalışmak istemiyorum. Fakat bu güne kadarki bütün yasal haklarınızı size geri veriyorum. Siz kamuda çalışmayın, gidin nerede çalışıyorsanız çalışın. Fakat böyle ihraç edilince insanlar yurt dışına çıkamıyor. Özel sektörde de iş bulamıyor, ‘ vay terörist sen mi geldin' deniyor. Pazarda limon satamıyor, ‘terörist gelmiş’ diyor tezgahı başına geçiriyorlar. (…) Sonunda OHAL süresince yargı yoluna da gidemiyor.”