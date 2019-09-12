Bülent Arınç’tan Turan’a çok sert cevap: Sana yazık olur

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç’ın HDP’li Ahmet Türk ile ilgili sözlerine tepki göstererek, “Dün çıkmış bir ağabeyimiz, yok Ahmet Türk'ün terörle ilgisi yokmuş. Hadi oradan yahu.” demişti.

“SANA YAZIK OLUR”

Bülent Arınç, kendisine gelen tepkilere Show Ana Haber'de cevap verdi. AKP'li Turan'a çok sert yüklenen Arınç'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde;

“Bülent Turan, benim sana bir ağabeyin olarak tavsiyem budur. Boyundan büyük işlere karışma. Bilmediğin işlere karışma. Sonra ayıp olur. Sen zaman zaman böyle çıkışlar yapıyorsun. Sivrisinek ısırığı kadar beni ilgilendirmez. Sana yazık olur. Herkes haddini bilsin. Bende bileyim. Bülent Turan da bilsin. Başka partilerin başka temsilcileri de bilsin.”

“KAMUOYUNA İLAN ETSİNLER”

“Ahmet Türk’ü ben yıllardan beri tanıyorum. Kandil’le HDP ile ilişkisi olduğunu ama terör ve şiddete karşı olduğunu ifade ettim. Görevden alınmıştır. Alabilir. İdari bir tedbirdir. Eğer Teftiş Kurulu’nun bir raporu varsa savcılıkların açmış olduğu davalarda varsa bunları kamuoyuna ilan etsinler. Aynı zamanda da mahkeme kararıyla görevden almayı uygulasınlar. Yoksa aksi takdirde bazılarının algısı o noktaya gelir ki kurt kuzuyu yemeye niyetlenmiş, suyun başında da olsa suyumu bulandırdın diyor, diyebilirler.”

“ÇANAKKALELİLER BENDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR”

“Bülent Turan, senin Çanakkale’deki seçiminde az da olsa bir katkım oldu ama sonra bütün Çanakkaleliler benden şikayetçi oldular. Bu adamı başımızdan alın tekrar İstanbul’a gönderin diye. Sen Çanakkale’ye layık bir milletvekilliği yap, halkla ilişkilerini düzelt. Parti içerisinde de faydalı çalışmalarını çoğalt.”

“KALIN, BİRİLERİ GİBİ HACIYATMAZ DEĞİLDİR”

“İbrahim Kalın akıllı adamdır. Birileri gibi böyle hacıyatmaz değildir. Ben sözümün başında on dakika diyorum ki bana sorduğunuz sorulara sadece Bülent Arınç olarak cevap vereceğim. Ben hiçbir zaman geri adım atmış bir insan değilim. Ben hukuk çerçevesinde bildiklerimi söylüyorum. Cumhurbaşkanımıza zarar verecek hiç bir hareketin içinde olmam. Ona gelecek zararları önlemeye çalışırım. ”