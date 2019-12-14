Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bülent Arınç’tan Gelecek Partisi’ne tepki!

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Ahmet Davutoğlu öncülüğünde kurulan Gelecek Partisi'ne ilişkin yaptığı açıklamada "Ben AK Parti'nin gövdesi içinden başka partilerin çıkmasını ve AK Parti'ye rakip olmasını uygun görmediğimi ifade ettim" dedi.

18:36 -
Haberler Gündem
Bülent Arınç’tan Gelecek Partisi’ne tepki!

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu öncülüğünde kurulan Gelecek Partisi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İLGİLİ HABERİşte Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi Kuruluş programı konuşması - TAM METİNİşte Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi Kuruluş programı konuşması - TAM METİN

Davutoğlu öncülüğünde Gelecek Partisi’nin kurulduğunun hatırlatılması üzerine Arınç, bunu basından takip ettiğini belirterek, “Kısmen konuşmaları da dinledim. Kurucusu geçmiş başbakanımızdır. Birlikte de çalıştık. Ancak ben AK Parti’nin gövdesi içinden başka partilerin çıkmasını ve AK Parti’ye rakip olmasını uygun görmediğimi ifade ettim. Halen bu düşüncedeyim. Bu düşüncemi ifade ettikten sonra kurulan parti hakkında herhangi bir beyanda bulunmayacağım.” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERGelecek Partisi'nin en genç kurucusu İsmail GünaçarGelecek Partisi'nin en genç kurucusu İsmail Günaçar

Arınç, gazetecilerin, Ali Babacan’ın da parti kuracağını hatırlatması üzerine, “Anlaşılıyor ki bir başka parti daha kurulacak. Türk siyaseti kendi mecrasında böyle bir çalışmayı görecek. Ben AK Parti’nin güçlenmesini, AK Parti iktidarının devam etmesini, Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı statüsünün korunmasını isteyen bir insanım. Bu doğrultuda çalışmalarıma devam edeceğim.” diye konuştu. AA

İLGİLİ HABERGelecek Partisi'nin ilk belediye başkanı Halil Kulak: Başka belediye başkanları da varGelecek Partisi'nin ilk belediye başkanı Halil Kulak: Başka belediye başkanları da var
Ahmet Davutoğlu AK Parti Ali Babacan Ankara Bülent Arınç İçişleri Bakanlığı Sözcü
Son güncelleme: 18:47 14.12.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more