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Bülent Kuşoğlu kimdir? Bülent Kuşoğlu nereli?

Bülent Kuşoğlu, 17 Ocak 1958'de Erzurum'da doğdu. Bülent Kuşoğlu, 24, 25, 26. ve 27. Dönemde Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili olarak meclise girdi. Peki Bülent Kuşoğlu kimdir? İşte hakkında merak edilenler...

07:54 -
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Bülent Kuşoğlu kimdir? Bülent Kuşoğlu nereli?

CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Bülent Kuşoğlu, geçmişte Maliye Bakanlığı hesap ve baş hesap uzmanlığı görevlerinde bulundu. İşte Bülent Kuşoğlu hakkında merak edilenler…

BÜLENT KUŞOĞLU KİMDİR?

Bülent Kuşoğlu, 1958 yılında Erzurum’da doğdu. Baba adı Mehmet, anne adı Remziye’dir.

Yeminli Mali Müşavir, Maliyeci, Ekonomist; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.

İngiltere’de sosyal güvenlik konularında çalışmalar yaptı. Maliye Bakanlığında Baş Hesap Uzmanlığı, Milli Savunma Bakan Danışmanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı, Dünya Bankası gözetiminde, Türk Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sisteminin Reformu projelerinde Değerlendirme Kurulu ve Yürütme Komisyonu Üyeliği; özel sektörde genel müdürlük, yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulundu. Ulusal ve çeşitli internet gazetelerinde köşe yazıları yayımlanmaktadır.

24, 25 ve 26. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. 24 ve 26. Dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği yaptı. 26. Dönemde Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (EİTPA) Türk Grubu Üyesidir.

CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Kuşoğlu, 2 çocuk babasıdır.

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