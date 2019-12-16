Bulgar şoför TIR’dan fırlayıp feci şekilde öldü

Samsun’dan Giresun yönüne giden Bulgaristan uyruklu Lozko Georgiev idaresindeki TIR, Karadeniz Sahil Yolu Nefise Akçelik Tüneli girişinde Y.T. yönetimindeki kargo yüklü kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan sürücü Georgiev kaza yerinde hayatını kaybetti. Georgiev’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan kamyondaki malzemeler farklı araçlara yüklenirken, kazaya karışan her iki araç da çekici yardımıyla kaldırıldı. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü sağlandı. (AA)