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Bulgaristan’daki grip tatili Edirne’yi alarma geçirdi

Bulgaristan’ı etkisi altına alan grip salgını nedeniyle ülkedeki yaklaşık 600 okulda eğitime ara verildi. Bulgaristan'ın salgından en fazla etkilenen şehri Burgaz'ın Edirne’ye çok yakın olması, Edirnelileri de tedirgin etti. Edirne İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, korkulacak bir durum olmadığını belirterek, “Edirne’de tedirginlik yaratacak bir grip söz konusu değil. Vatandaşlarımız tedirgin olmasın” dedi.

Tamer YAVUZ / Edirne
15:14 -
Haberler Gündem
Bulgaristan’daki grip tatili Edirne’yi alarma geçirdi

Bulgaristan'dan gelen ‘grip salgını’ haberleri, Edirnelileri tedirgin etti.

FOTO:SÖZCÜ - Edirne İl Sağlık Müdürü "Gereken tüm önlemler alındı" dedi.

FOTO:SÖZCÜ – Edirne İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan “Gereken tüm önlemler alındı” dedi.

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, grip salgınının Edirne'yi etkisi altına almadığını vurgulayarak, “Komşu ülkemiz Bulgaristan'ın birçok bölgesini etkisi altına alan grip Edirne'deki vatandaşlarımızı tedirgin etmesin. Biz Edirne İl Sağlık Müdürlüğü olarak önlemlerimizi aldık. Şu an Edirne için bu salgın söz konusu değil. Kış aylarında soğuk algınlığı ve grip sık rastlanılan bir durum. Grip olan vatandaşlarımız, bu salgından etkilendiklerini düşünmesinler. Şayet böyle bir durum söz konusu olursa vatandaşlarımıza gerekli bilgi tarafımızdan verilecektir” dedi.

FOTO:SÖZCÜ - Bulgaristan'daki salgın Edirnelileri de tedirgin etti.

FOTO:SÖZCÜ – Bulgaristan’daki salgın Edirnelileri de tedirgin etti.

“HİJYENE DİKKAT EDİN VE DAHA ÇOK SIVI TÜKETİN”

Kalkan, müdürlük olarak her zaman aldıkları tedbirleri bu dönemde de aldıkları belirterek “Vatandaşlarımıza sadece bu salgından dolayı değil, her kış ayında olduğu gibi bu dönemde de hijyene dikkat etmelerini, daha çok sıvı tüketmelerini, C vitamin almalarını öneriyoruz” dedi.

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Son güncelleme: android-time 15:16 24.01.2019
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