Bulun bu caniyi

Mardin Kızıltepe Belediyesi'nin yapımına başladığı kaldırımlarda kenti güzelleştirmek için Cumhuriyet Mahallesi'ne bağlı Mardin Caddesi üzerinde diktiği ağaçlardan biri henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından kırıldı.

Olay gece saat 00.45'te meydana geldi. Cadde üzerinden geçen 3 kişiden biri, kaldırım üzerinde bulunan ağacı gövdesinden sallamaya başladı. Bu girişiminden vazgeçen şahıs, ardından ağacı yere yatırmaya çalıştı. Ağaçla birlikte yere yatan şahıs, kısa süre içerisinde olay yerinden uzaklaştı.

Henüz kimliği belirlemeyen şahıs, olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Sabah iş yerine gelen esnaf, ağacın kırıldığı fark edip, korumaya aldı. Esnaf, ağacı kıran kişinin yakalanması için çağrıda bulundu.