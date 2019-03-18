Bulunamayan ilaçlar! Edirne’den Kars’a kadar sorduk…

Vatandaşların şikayetleri doğrultusunda eczanelerde bulunamayan; kalp-tansiyon, ağrı kesici, migren, antidepresan, böbrek ve astım hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçları ve aşıları derledik.

İstanbul ve Başkent Ankara’nın dışında; Edirne, Antalya, Samsun, Mersin, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, Konya ve Muğla’da eczaneleri tek tek gezdik.

İSTANBUL/İLAÇ DURUMU:

Kalp-Tansiyon: Ü… ve M… isimli ilaçlar: YOK

Ağrı Kesici : M… ve A…. isimli ilaçlar: YOK

Migren: M…. ve Z… isimli ilaçlar: YOK

Antidepresan: X… ve N… isimli ilaçlar: YOK

Böbrek: F…. isimli ilaç: YOK

Astım-Koah: C…. ve V… isimli ilaçlar: YOK

EDİRNE/İLAÇ DURUMU:

Kalp-Tansiyon: Ü… ve M… isimli ilaçlar: YOK

Ağrı Kesici : M… ve A…. isimli ilaçlar: YOK

Migren: M…. ve Z… isimli ilaçlar: YOK

Antidepresan: X… ve N… isimli ilaçlar: YOK

Böbrek: F…. isimli ilaç: YOK

Astım-Koah: C…. ve V… isimli ilaçlar: YOK

SAMSUN/İLAÇ DURUMU:

Kalp-Tansiyon: Ü… ve M… isimli ilaçlar: YOK

Ağrı Kesici : M… ve A…. isimli ilaçlar: YOK

Migren: M…. ve Z… isimli ilaçlar: YOK

Antidepresan: X… ve N… isimli ilaçlar: YOK

Böbrek: F…. isimli ilaç: YOK

Astım-Koah: C…. ve V… isimli ilaçlar: YOK

ESKİŞEHİR/İLAÇ DURUMU:

Kalp-Tansiyon: Ü… ve M… isimli ilaçlar: YOK

Ağrı Kesici : M… ve A…. isimli ilaçlar: YOK

Migren: M…. ve Z… isimli ilaçlar: YOK

Antidepresan: X… ve N… isimli ilaçlar: YOK

Böbrek: F…. isimli ilaç: YOK

Astım-Koah: C…. ve V… isimli ilaçlar: YOK

ANTALYA/İLAÇ DURUMU:

Kalp-Tansiyon: Ü… ve M… isimli ilaçlar: VAR

Ağrı Kesici : M… ve A…. isimli ilaçlar: YOK

Migren: M…. ve Z… isimli ilaçlar: YOK

Antidepresan: X… ve N… isimli ilaçlar: VAR

Böbrek: F…. isimli ilaç: VAR

Astım-Koah: C…. ve V… isimli ilaçlar: VAR

MERSİN / İLAÇ DURUMU:

Kalp-Tansiyon: Ü… ve M… isimli ilaçlar: YOK

Ağrı Kesici : M… ve A…. isimli ilaçlar: VAR

Migren: M…. ve Z… isimli ilaçlar: YOK

Antidepresan: X… ve N… isimli ilaçlar: YOK

Böbrek: F…. isimli ilaç: YOK

Astım-Koah: C…. ve V… isimli ilaçlar: VAR

KOCAELİ/ İLAÇ DURUMU:

Kalp-Tansiyon: Ü… ve M… isimli ilaçlar: YOK

Ağrı Kesici : M… ve A…. isimli ilaçlar: YOK

Migren: M…. ve Z… isimli ilaçlar: YOK

Antidepresan: X… ve N… isimli ilaçlar: YOK

Böbrek: F…. isimli ilaç: YOK

Astım-Koah: C…. ve V… isimli ilaçlar: YOK

ÇANAKKALE/ İLAÇ DURUMU:

Kalp-Tansiyon: Ü… ve M… isimli ilaçlar: YOK

Ağrı Kesici : M… ve A…. isimli ilaçlar: YOK

Migren: M…. ve Z… isimli ilaçlar: YOK

Antidepresan: X… ve N… isimli ilaçlar: YOK

Böbrek: F…. isimli ilaç: YOK

Astım-Koah: C…. ve V… isimli ilaçlar: YOK

KONYA/ İLAÇ DURUMU:

Kalp-Tansiyon: Ü… ve M… isimli ilaçlar: YOK

Ağrı Kesici : M… ve A…. isimli ilaçlar: YOK

Migren: M…. ve Z… isimli ilaçlar: YOK

Antidepresan: X… ve N… isimli ilaçlar: VAR

Böbrek: F…. isimli ilaç: YOK

Astım-Koah: C…. ve V… isimli ilaçlar: YOK

BALIKESİR/ İLAÇ DURUMU

Kalp-Tansiyon: Ü… ve M… isimli ilaçlar: VAR

Ağrı Kesici : M… ve A…. isimli ilaçlar: YOK

Migren: M…. ve Z… isimli ilaçlar: YOK

Antidepresan: X… ve N… isimli ilaçlar: VAR

Böbrek: F…. isimli ilaç: YOK

Astım-Koah: C…. ve V… isimli ilaçlar: YOK

MUĞLA/İLAÇ DURUMU

Kalp-Tansiyon: Ü… ve M… isimli ilaçlar: VAR

Ağrı Kesici : M… ve A…. isimli ilaçlar: YOK

Migren: M…. ve Z… isimli ilaçlar: YOK

Antidepresan: X… ve N… isimli ilaçlar: VAR

Böbrek: F…. isimli ilaç: YOK

Astım-Koah: C…. ve V… isimli ilaçlar: YOK

“İTHALATTAN KAYNAKLI SIKINTILAR”

‘İlaç kıtlığı’ ile ilgili Sözcü’ye değerlendirmelerde bulunan Bursa Eczacı Odası Başkanı Okan Şahin “Örneğin Majezik Duo’yu firma üretmekten vazgeçmişti. Ama zam beklentilerinin üstünde olunca tekrar üretmeye karar verdiler. Üretim planlaması geç yapıldığı için piyasaya çıkması bir kaç ayı bulur diye tahmin ediyorum. Ventofor Combilerin farklı bir versiyonu çıkacak. Onun çalışması var.Zam sonrası bir çok ilaç piyasaya çıktı. Mevcut yokluğun sebeplerinden birisi ilaç firmalarının rutin üretim planlama hatası. Aşılar ile ilgili de bazı aşıların ülkemizde üretilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu sebeple bu ürünlerin ithalleri olan aşıları ülkemize firmalar kısıtlı miktarda getiriyor. Özellikle hepatit aşıları gibi ürünlerin ülkemizde üretilme çalışmaları var. Yakın zamanda da duyurusu yapılır.” dedi.

NEDENİ DOLAR KURU VE SAĞLIK POLİTİKASI

Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Güzide Elitez ise eczanelerde bulunamayan ilaçların, döviz kurundaki artış ve Sağlık Bakanlığı’nın konuyla ilgili yetersiz politikasından kaynaklandığını söyledi.

Sözcü’nün sorularını yanıtlayan Elitez “Olmayan ilaçların temelinde Sağlık Bakanlığı’nın ilaç politikası yatmakta. Bakanlığın uyguladığı sabit kur fiyatları, ilaç şirketlerini tatmin etmemekte. O nedenle de bu ilaçları piyasadan çekmek zorunda kalıyorlar. Bir de burada hammadde teminine ve fabrikasının olup olmadığana bağlı olarak ilaçlar yoka giriyor. Bunlar şuan en kritik ilaçlar değil. Muadilleri de var. Ancak, hastanın bir alışkanlığı var. Bu ilacı kullanmak istiyor. Bulamadığı zamanda doğal olarak tavır alıyor.” diye konuştu.

YÜZDE 3’TEN YÜZDE 10’ÇIKTI

“Aslında buna bakıldığında sorunun kaynağı bakanlık. Hasta ve hasta yakınlarının sorunun buradan kaynaklandığını bilmesi gerekiyor.” diyen Elitez sözlerini şöyle sürdürdü “Eczacı Birliği, yüzde 3’e kadar ilacın piyasada olmamasını normal olarak karşılıyor. Bugün olmayan ilac oranının yüzde 10 olduğunu söylüyorlar. Tabi bu rakam bakıldığında çok yüksek. Eczaneler olmayan ilaçların yerine muadilini verme hakkına sahipler. Fakat, bu da bazen sıkıntıya yol açabiliyor. Çünkü hastalar, bilmediği bir ilaç karşısında yüzyüze kaldıklarında güven sorunu yaşıyor. Aslında o ilaçlarda aynı etken maddeleri var. Burada şeffaflığın devreye girmesi gerkiyor. Bakanlığın, sorunun nerede yaşandığını, negibi önlemler aldığını çıkıp halka anlatması lazım.”