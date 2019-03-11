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Bunlar da Adnan Oktar’ın yeni ‘mağdurları’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında örgüt liderliği suçlamasıyla geçtiğimiz yıl Temmuz ayında tutuklanan ve Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledililen Adnan Oktar'ın avukatı, çeşitli sebepleri ileri sürerek Edirne İl İnsan Hakları Kurulu’nu şikayet yağmuruna tutmaya devam ediyor. Adnan Oktar'ın tutuklanıp Edirne'ye gelmesinin ardından Edirne İl İnsan Hakları Kurulu'nun tek gündem maddesi de Oktar hakkındaki şikayetler oldu. Yapılan tüm başvurular reddedildi ancak yeni başvurular yüzünden kurulun Oktar mesaisi son bulmadı. Oktar için her ay onlarca başvuru yapıldığı ortaya çıktı.

Tamer YAVUZ / Edirne
14:09 -
Haberler Gündem
Bunlar da Adnan Oktar’ın yeni ‘mağdurları’

Edirne Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu, Vali Yardımcısı Yusuf Güler başkanlığında toplandı. Kurulun 5 gündem maddesi de Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Adnan Oktar'ın Avukatı Sinem Mollahasanoğlu'nun yaptığı başvuruları konu aldı.

HEPSİ DE REDDEDİLDİ

Avukat Mollahasanoğlu'nun yapmış olduğu 5 ayrı başvuru İl İnsan Hakları Kurulu tarafından incelendi. Kurul tarafından başvuruların incelenmesinin ardından ‘karar verilmesine yer yoktur' denilerek karara bağlandı.

FOTO:AA – Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında tutuklanan Adnan Oktar, Edirne Cezaevi’ne sevk edilmişti.

BAŞVURULARDA NE VAR?

Avukat Mollahasanoğlu'nun kurula yaptığı başvurular içerisinde ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede yer alan detayların, “kamuoyunda tartışılmasının istenmediğine ilişkin talepler olduğu” görüldü.
Kurul bu başvurular için “Karar verilmesine yer yoktur” şeklinde karara vardı.

HER AY BAŞVURU VAR!

Oktar cephesinin, Ağustos ayından bu yana İl İnsan Hakları Kurulu’na ortalama 5 dilekçe gönderdiği öğrenildi.

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Son güncelleme: android-time 14:13 11.03.2019
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