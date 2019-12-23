Bunlar da ithal ‘tırnakçı’… İş üstünde yakalandılar!

Edirne’de bir alışveriş merkezindeki döviz bürosunun görevlisi, tırnakçılık yöntemiyle 3 bin 900 dolarının dolandırıldığı iddiasıyla polise başvuruda

bulundu.

Polis ekipleri yaptıkları araştırmada, şüphelilerin alışveriş merkezinden çıktıkları aracı tespit etti. Ekipler, kiralık olduğu belirlenen aracı kullanan şüphelinin kimliğine ulaştı.

YAYA OLARAK BULGARİSTAN’A GEÇTİLER

Kolombiya uyruklu Raul Martin R’nin kiraladığı aracın Kapıkule Sınır Kapısı yakınına park edildiğini belirleyen ekipler, bunun üzerine bölgeye giderek beklemeye başladı. Bir süre sonra Bulgaristan’dan yaya olarak dönen Raul Martin R. ve Jiları Joana Oliva M. sınır kapısından giriş yaptıkları sırada gözaltına alındı.

TIRNAKÇILIK NEDİR? Tırnakçılık, para bozdurmak bahanesi ile verdikleri yüksekdeğerli Türk Lirası veya yabancı paranın üzerini alırken el çabukluğu ileparanın eksiltilmesi ve fazla paranın alınması olayıdır.

Yapılan aramada şüphelilerin üzerinde yüklü miktarda döviz çıktı. Şüphelilerin Bulgaristan’da da aynı yöntemle dolandırıcılık yaptıkları

bilgisi üzerine polis soruşturmayı genişletti. Döviz bürosundaki dolandırıcılık anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. (AA-DHA)