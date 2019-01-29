Bunlar delil değil, hepsi sahte 45 dakikada kolayca hazırlanır

İhlas Holding'in yayın organı Türkiye Gazetesi ve TGRT Haber TV'de, duayen gazeteci Ertuğrul Akbay hakkında yapılan yalan haberlere yanıt gecikmedi. Adli Bilişim Uzmanı Koray Peksayar tarafından hazırlanan 27 sayfalık bilirkişi raporunda, Akbay'a ait olduğu öne sürülen Facebook ve Instagram yazışmalarının sahte olduğu belirtildi.

Ertuğrul Akbay, 23 Ocak'ta, kendisiyle ilgili sahte görsellerle haber yapan Türkiye Gazetesi'nin sahibi Mücahit Ören, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, gazetenin sorumlu müdürü Ahmet Demirbaş ile gazetenin yazarları Cem Küçük ve Fuat Uğur hakkında suç duyurusu yapmıştı. Görsellerin sahte olduğu bilirkişi raporuyla bir kez daha ortaya konuldu. Akbay'ın avukatı İsmail Yılmaz, Adli Bilişim Uzmanı Koray Peksayar tarafından hazırlanan raporu savcılığa verdi. Materyallere ilişkin ayrıntılı inceleme yapan ve görsellerin sahteliğini tek tek ortaya çıkaran Peksayar, raporda şu çarpıcı tespitleri yaptı:

SAĞLAMASI YAPILAMAZ: Ortaya atılan söz konusu materyalin doğruluğu ispat edilememektedir. Hem yazılı hem de görsel haberlerde görülen sayfalarda Facebook'a ait marka ibarelerinin, sayfa özelliklerinin ve adreslerin bulunmaması nedenleriyle, haberdeki görüntülerin gerçekten Facebook ve Instagram'dan alındığının sağlaması yapılamaz.

ELLE OLUŞTURMA: ‘Sohbet Resminde Tarih Hatası', ‘Facebook'un Sayfa Yayınlama ve Sunum Tarzı Açısından' ve ‘Instagram Haberleşmesine Dair Resim' bölümlerinde anlatıldığı üzere, söz konusu materyalde bulunan hatalar nedeniyle, bu materyalin gerçek bir Facebook hesabından elde edilmediği, aksine elle oluşturulduğu anlaşılmaktadır.

DELİL OLAMAZ: Bir sayısal varlığın bir olay örgüsüne işaret eden delil olabilmesi, özellikle bu sayısal varlığın aynı veya benzer sayısal varlığın farklı başka bir olayla oluşturulmasının zorluğunun ispatıyla mümkündür. Bu prensibin tam aksine somut olayda “belge” veya “delil” olarak ortaya atılan görüntülere benzer görüntüler “Benzer Sayfaların ve Görüntülerin Oluşturulması” bölümündeki adımlarla en çok 45 dakikada kolayca oluşturulabilmektedir. Tüm bu nedenlerle, bu haberlerle ortaya atılan bu materyalin “belge” veya “delil” niteliği taşıdığından bahsetmek mümkün değildir.

RAPORDA TEK TEK ANLATTI

Raporda, Facebook üzerinden yapılan yazışmalarda mutlaka tarih ve saatin yer alması gerektiği, ancak Ertuğrul Akbay'a ait olduğu iddia edilen yazışmada yıl ibaresinin olmadığı vurgulandı. Raporda şöyle denildi: “Yapılan ilk incelemede görülen Erhan Başyurt'un göründüğü sohbet başlangıcı ekran görüntüsünde tarih olarak ‘15 Temmuz' görülmekte, yıl girdisi bulunmamaktadır. Facebook, Messenger sohbetlerinin başında mutlaka sohbetin başladığı tarih ve saat yer alır. Bu tarih ve saat bilgisinin formatı ‘GG.AA.YYYY SS:DD' şeklindedir. Bu bulgu dolayısıyla söz konusu resmin gerçek bir Facebook Messenger sohbet ekranına ait olmadığı ve elle üretildiği anlaşılmaktadır.”

G YERİNE Q HARFİ

Raporda ayrıca Ertuğrul Akbay'a ait Instagram hesabında gerçek kullanıcı adı olan “ertugrulakbayofficial” yerine “ertuqrulakbayofficial” görüldüğü ifade edilerek, “Kullanıcı adında ‘g' harfi yerine ‘q' harfi görülmektedir” denildi.

Raporda, Akbay'ın gerçek Instagram hesabından takip ettiği kişi sayısının belli olduğu ancak habere konu olan hesapta bu sayının gözükmediği belirtildi. “Bu nedenlerle söz konusu profilin gerçekten Akbay'a ait bir profil olup olmadığının sağlaması yapılamadığı gibi sayısal varlıkların kolaylıkla değiştirilebilmesi nedeniyle de bu materyalin gerçek bir Instagram hesabından elde edilmediği, aksine elle oluşturulabileceği açıktır” ifadeleri kullanıldı.

AKBAY'IN AVUKATI İSMAİL YILMAZ: BİLİRKİŞİ RAPORUYLA KUMPAS AÇIĞA ÇIKTI

Avukat İsmail Yılmaz müvekkili Ertuğrul Akbay'a kurulan kumpasın bu raporla açığa çıktığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Bilirkişi Sayın Koray Peksayar kamuoyunun çok yakından tanıdığı ve ‘Bilişim ve Adli Bilişim' alanında uzmanlığı kanıtlanmış olan değerli bir bilim insanıdır. Sayın Peksayar, kamuoyunda, Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, ÇYYD, Kafes Eylem Planı, Askeri Casusluk ve Şantaj, Atabeyler Çetesi, Zirve Yayınevi gibi birçok önemli davada, bilirkişi olarak görev almış, davaların seyrini değiştiren, kumpasların çökmesine yol açan isabetli raporlar hazırlamıştır. Hazırladığı raporlar sayesinde FETÖ kumpas davaları çökmüş ve bu raporlara göre birçok adil yargı kararı oluşmuştur. Fetullahçı yargının hayatını kararttığı, yıllarca cezaevinde boşu boşuna yatırdığı insanların mağduriyeti, o davaların bir FETÖ tezgahı olduğu, Peksayar'ın raporları sayesinde deşifre edilmiştir. Koray Peksayar müvekkilim Ertuğrul Akbay'a kurulan kumpasa ilişkin hadiseyi ayrıntılı olarak incelemiş ve buna ilişkin 27 sayfadan oluşan bir rapor tanzim etmiştir. Bu raporda müvekkilime karşı kurulmak istenen olayın, sahtecilik yöntemiyle tezgahlanan bir kumpas olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. Müvekkilim Akbay'a yapılan da FETÖ yöntemi bir tezgahtır.”