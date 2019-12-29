Bunu da yaptılar: Mezarlar yerle bir oldu

İzmir Bornova’da bulunan Işıkkent Mezarlığında yüzlerce mezarlık kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tahrip edildi. Görenleri şaşkına çeviren olay, geçtiğimiz perşembe akşam saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre kimliği belirsiz kişi veya kişiler, mezarlığa girerek 9. ve 10. adada bulunan yaklaşık 100 mezarlığın taşlarına zarar vererek tahrip etti. Mezarlığa ziyarete gelen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine mezarlığa gelerek çalışma başlatan polis ekipleri olayla ilgili çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Mezarlara zarar verdiği düşünülen şüphelileri bulmak için soruşturma başlatıldı.

‘İNSAN CENAZEYE BÖYLE SAYGISIZLIK YAPAR MI?’

Mezarlıkta meydana gelen tahribat haberini alması üzerine yakınının mezarını kontrol etmeye gelen Murat Kaya adlı vatandaş “Yazık, günah. Bizim yakınımızın mezarında bir şey yok ama kırılan mezarlıklar var. İnsan cenazeye de böyle saygısızlık yaparsa daha ne yapabiliriz ki? Şükür bizim yakınımızın mezarında bir durum yok ama bir sürü kırık yer görüyoruz” dedi.

Mezerların özellikle başlıklarının kırıldığını belirten Kaya, “Ne amaçla yaptılar, neden yaptılar? İnşallah kim yaptıysa bulunur” ifadesini kullandı.

‘CANLIYA SAYGISI OLMAYANIN ÖLÜYE DE SAYGISI OLMAZ’

Yine aldığı haber üzerine yakınının mezarını kontrol etmeye giden vatandaşlardan biri olan Şevket Ekiz ise, olayı sosyal medyada gördüklerini ve kontrol için geldiklerini belirtti. Bir çok mezarın tahrip edildiğini söyleyen Ekiz, Canlıya saygısı olmayanın ölüye de saygısı olmaz” adiye konuştu. (İHA)