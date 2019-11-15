Burak Akbay, gazetecilik yaparak döviz kazandırdı

2004 yılında başta ABD ve Avrupa olmak üzere birçok ülkede yayımlanan yabancı gazeteleri İngilizce ve Almanca basarak Yunanistan'da dağıtımını sağlayan Estetik Yayıncılık için kitapta şu ifadeler yer alıyor:

“Gazetelerin turizm sezonunda hızlı bir şekilde Atina'ya teslim edilmesi gerekiyordu. Ancak mevcut uçak seferlerinin saatleri ve kargo kapasiteleri yeterli değildi. Ayrıca ne Türkiye'de, ne Yunanistan'da 4-5 ton kapasiteli kargo uçağı vardı. Sözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay, beni ziyaret ederek konu hakkında bilgi verdi. (…) Ülke ekonomisine katkısını da düşünerek, biraz da risk alarak bir çözüm geliştirdik. Ukrayna'dan AN 24 tipi bir uçak kiralandı, haftada 7 gün İstanbul-Atina arasında bu gazete taşımacılığı işine müsaade ettik. Nitekim bu uçuşlar 2004-2010 yılları arasında sorunsuz bir şekilde devam etti. Ne var ki daha sonra benim de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden ayrılmamı müteakip, belki biraz da “ticarete siyaset karıştırılarak” bazı işgüzarlar tarafından bu uçağa Atatürk Havalimanı'nda slot tahsis edilmediği, ayrıca bizim ürettiğimiz formülle izin verilen Ukrayna tescilli uçağa da izin verilmediği anlaşılıyordu. Bunun üzerine Burak Akbay, matbaayı İzmir'e taşıyarak havaalanına yakın bir yerde bu gazeteleri basıp Yunanistan tescilli bir uçakla da İzmir-Atina arasında taşıttırmak zorunda kalmıştı. Bir başka ifadeyle bıçağı öküzün yanına getirmek yerine öküzü bıçağın yanına götürmek zorunda kalmıştı.”