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Burak Akbay: O kameramanlara SÖZCÜ sahip çıkacak

Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu usta gazeteci Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası, SÖZCÜ’nün sosyal medya ve YouTube kanalı üzerinden izlenme rekoru kırdı. Dündar, SÖZCÜ Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay'ın, CNNTürk'te görevine son verildiği ileri sürülen kameramanlarla ilgili mesajını izleyenlere okudu.

Sozcu.com.tr
23:05 -
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Usta Gazeteci Uğur Dündar, SÖZCÜ Gazetesi’nin sahibi Burak Akbay’ın çok haksız bir suçlamanın mağduru olarak yurt dışında bulunduğunu belirterek, “Ben yürekten söylüyorum Burak Akbay, gerçek bir Atatürkçü ve büyük bir yurtseverdir” dedi.

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Programda Ekrem İmamoğlu bir duyum aldığını belirterek, kendisinin son katıldığı CNNTürk’teki Ahmet Hakan’ın programındaki 4 kameramanın işine son verildiğini duyurmuştu.

CNNTürk’te görevine son verilen bu kameramanlar hakkında Burak Akbay’ın kendisine mesaj attığını belirten Uğur Dündar, mesajı izleyenlere okudu. Dündar, “İşlerinden atılırlarsa evet siz söz verdiniz hemen alırız o kameramanları” ifadeleri salondan büyük alkış aldı.

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EKREM İMAMOĞLU BU AKŞAM 21:00'DA UĞUR DÜNDAR'LA HALK ARENASINDA. YOUTUBE VE TÜM SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDA!

Son güncelleme: android-time 23:09 23.05.2019
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