Burak Akbay’dan babası Ertuğrul Akbay’a veda satırları

İşte herkesi derinden etkileyen o satırlar:

“Sevgili çalışma arkadaşlarım,

Öncelikle bugün ağabeyinizi , babacığımı ve beni burada yalnız bırakmadığınız için hepinize çok çok teşekkür ederim.

Bugün ben bir babayı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim, sizde bir gazeteci ağabeyinizi kaybetmenin.

Ne büyük acıdır ki bu satırları yurtdışından yazmak zorunda kalıp bugün babamı son yolculuğuna uğurlamak için aranızda sizlerle olamıyorum.

Bugün gazetemizi elime aldığımda babamla bir kez daha gurur duydum. Tüm Sözcü ailesine ve yazarlarımıza içtenlikle teşekkür ederim.

Türkiye de maalesef adalet diye bir şey kalmadı.

İftiralarla yalanlarla dolanlarla bize kurdukları bu kumpas masum bir insanın canını aldı ve ailemize büyük bir acı yaşattı. Delil yok, tanık yok, suç yok ama dava devam ediyor. Niye? Çünkü Sözcü başarılı , Sözcü güçlü ve dimdik ayakta.

Bugün Türkiye'nin en iyi gazetecileri Sözcü de çalışıyorlarsa ben bunu Babama borçluyum. Babamın 54 yıllık gazetecilik hayatı, tecrübesi ve gazeteci arkadaşları sayesinde biz bu gazeteyi kurup başarılarıyla bu günlere getirdik.

Ve Allahın izniyle yıkılmadan yolumuza devam edeceğiz.

Onu bir daha göremeyeceğiz, Sesini duyamayacağız ama onun bitmek tükenmek bilmeyen gazetecilik aşkı bize ışık tutacak ve O nu her zaman içimizde hissedeceğiz. Ondan aldığımız güçle haksızlıklarla mücadele etmeye devam edeceğiz.

O maalesef dayanamadı …

Biz dayanacağız…

Babacığım beni bugünlere getirdiğin için sana ne kadar teşekkür etsem azdır.

Ne mutlu bana ki senin gibi bir babam oldu.

Sana doyamadım . seni çok özleyeceğim.

Mekanın cennet olsun.

Tüm hakkım sana helal olsun, helal olsun, helal olsun.”