Burası Antalya, deniz–kum-güneş ve müzik var

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı yaz mevsimi ile birlikte çeşitli etkinlikler düzenleyerek kent merkezini canlı tutuyor. Bu amaçla gerçekleştirilen ‘Şehirde Müzik Var' etkinliği kapsamında Bando Orkestrası ‘ABBO” konser verdi.

KONSERLER DEVAM EDECEK

Tarihi Üç Kapılarda verilen konsere Antalyalılar büyük ilgi gösterdi. Vaya Con Dios'tan ney nanana, Yolanda, 70, 80 ve 90'ların eğlenceli parçalarını seslendiren ABBO vatandaşa keyifli anlar yaşattı.Konseri turistler de ilgiyle izledi. Dinleyenleri geçmişe götüren ABBO konseri kent merkezinde belli aralıklarla gerçekleştirilmeye devam edecek.