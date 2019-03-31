Burdur seçim sonuçları: 31 Mart 2019 Burdur Belediye Başkanlığı (yerel seçim) oy oranları…

2014 yılı yerel seçimlerinde yüzde 44.4 oy oranı ile CHP'nin adayı Ali Orkun Ercengiz kazanmıştı. Ercengiz'in ardından ikinci sırayı AKP'nin adayı Sebattin Akkaya almıştı. Peki 31 Mart yerel seçimlerinde Burdur Belediye Başkanı kim oldu? İşte resmi olmayan sonuçlar ve oy oranları…

Burdur İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 36.182 %43,85 18.074 %21,90 14.311 %17,34 10.253 %12,42 1.764 %2,14 775 %0,94 516 %0,63 189 %0,23 174 %0,21 164 %0,20 118 %0,14

BURDUR 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Akkaya belediye başkanlığı oylarının yüzde 35.27'sini almıştı. Üçüncü sırayı ise MHP'nin adayı Nadir Özcan aldı. Özcan yüzde 17.39 oy almıştı.

CHP 2009 yerel seçimlerinde Burdur'da yüzde 21.43 oy almıştı. 2014 yerel eçimlerinde ise CHP'nin oy oranı yüzde 44.39'a çıkmıştı.

AKP 2009 yerel seçimlerinde Burdur'da yüzde 39.9 oy almış, 2014 yılında bu oy oranı yüzde 35.27'ye çıkmıştı.

MHP 2009 yerel seçimlerinde yüzde 18.64, oy alırken 2014 yerel seçimlerinde yüzde 17.39 oy almıştı.