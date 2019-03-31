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Burdur seçim sonuçları: 31 Mart 2019 Burdur Belediye Başkanlığı (yerel seçim) oy oranları…

31 Mart 2019 yerel seçim sonucu Burdur’da belli oldu. Burdur Belediyesi’ni kim kazandı, hangi parti ne kadar oy aldı? İşte resmi olmayan sonuçlara göre rakamlar...

20:42 -
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Burdur seçim sonuçları: 31 Mart 2019 Burdur Belediye Başkanlığı (yerel seçim) oy oranları…

2014 yılı yerel seçimlerinde yüzde 44.4 oy oranı ile CHP'nin adayı Ali Orkun Ercengiz kazanmıştı. Ercengiz'in ardından ikinci sırayı AKP'nin adayı Sebattin Akkaya almıştı. Peki 31 Mart yerel seçimlerinde Burdur Belediye Başkanı kim oldu? İşte resmi olmayan sonuçlar ve oy oranları…

Burdur İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
CHP CHP 23.916 % 51,60
AK Parti AK Parti 19.941 % 43,02
Diğer Diğer 2.236 % 4,82
Saadet Partisi Saadet Partisi 158 % 0,34
HDP HDP 50 % 0,11
Vatan Partisi Vatan Partisi 18 % 0,04
DSP DSP 16 % 0,03
TKP TKP 9 % 0,02
BTP BTP 4 % 0,01
Burdur İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 36.182%43,85
CHP CHP 18.074%21,90
İyi Parti İyi Parti 14.311%17,34
MHP MHP 10.253%12,42
Diğer Diğer 1.764%2,14
Saadet Partisi Saadet Partisi 775%0,94
BBP BBP 516%0,63
DP DP 189%0,23
DSP DSP 174%0,21
HDP HDP 164%0,20
Vatan Partisi Vatan Partisi 118%0,14

BURDUR 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Akkaya belediye başkanlığı oylarının yüzde 35.27'sini almıştı. Üçüncü sırayı ise MHP'nin adayı Nadir Özcan aldı. Özcan yüzde 17.39 oy almıştı.

CHP 2009 yerel seçimlerinde Burdur'da yüzde 21.43 oy almıştı. 2014 yerel eçimlerinde ise CHP'nin oy oranı yüzde 44.39'a çıkmıştı.

AKP 2009 yerel seçimlerinde Burdur'da yüzde 39.9 oy almış, 2014 yılında bu oy oranı yüzde 35.27'ye çıkmıştı.

MHP 2009 yerel seçimlerinde yüzde 18.64, oy alırken 2014 yerel seçimlerinde yüzde 17.39 oy almıştı.

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