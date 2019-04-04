Burger King çalışma saatleri 2019 – Burger King şubeleri hangi saatler arasında hizmet vermektedir?

Burger King mesai saatleri hakkında bilmek istediğiniz her şey haberimizde… Burger King şubeleri sabah saat kaçta açılır akşam saat kaçta kapanır? Burger King, 07:30 – 01:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte, Burger King çalışma saatleri 2019…

BURGER KİNG ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Burger King, hem cadde hem de Avm mağazacılığı yapmasından dolayı, çalışma saatleri değişiklik göstermektedir. AVM içindeki şubeleri, sabah 10:00’da mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 22:00’a kadar çalışmaya devam eder. Avm dışında olan Burger King şubeleri ise sabah 07:30 da açılıp, gece 01:00’da kapanmaktadır. Burger King hafta sonu cumartesi ve pazar günleri ayrıca resmi tatillerde de hizmet vermektedir.

Burger King şubeleri 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde, dini ve resmi bayramlarda da açıktır.

Burger King Genel Müdürlük binası, Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi No:109 Beşiktaş / İstanbul adresinde bulunmaktadır.

Burger King Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası: 444 54 64

BURGER KİNG HAKKINDA

Burger King, 1954 yılında James Mc Lamore ve David Edgerton tarafından kurulan fast-food lokantalar zinciridir. İlk Burger King restoranı 1954 yılında Miami’de açıldı. Burger King'in büyüme hikayesi fast-food sektöründe bayilik ve reklamın gelişiminin hikayesidir.

McLamore ve Edgerton 1954'de savaş sonrası çok çocuklu aileleri uygun fiyatlı, çabuk sunulan ateşte pişmiş burgerlere çekmek için basit bir konsept oluşturdular.

1957'de menüye soslu, peynirli, marullu, turşulu ve domatesli “Alevde Izgara” konsepti ve bu konseptin en popüler burgeri Whopper'ı satışa sundu.

1959 olduğunda McLamore ve Edgerton bayilik vermeye başladılar. Yatırımcılarını ülke içinde geniş bölgeler için tek yetkili olma hakkı vererek çektiler.

Burger King logosu Hamburger ekmeği arasında Burger King yazarak oluşturulmuştur. Ayrıca en bilindik sloganı ”Have It Your Way” (İstediğiniz Gibi) dir.

Burger King®, dünya genelinde 110 ülkede, 16.000'e yakın restoranı ile hizmet vermektedir.

Türkiye'de ilk Burger King restoranı ATA Grubu`na bağlı TAB Gıda Sanayi A.Ş. tarafından 7 Mart 1995 yılında Etiler'de açılmıştır.