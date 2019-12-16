Burhan Kuzu sahte ‘Gelecek Partisi’yle atıştı

AKP'den istifa eden eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi adına açılan sahte Twitter hesabından, “Sayın Burhan Kuzu'nun siyasi yaşamına Gelecek Partisi'nde devam edeceği yönündeki haberler tamamen asılsızdır. Kendisinin bu konuda girişimleri olmuştur ancak Kurucular Kurulumuz Sayın Kuzu'nun talebini reddederek kendisine cevap mektubumuzu iletmiştir. Kamuoyuna duyurulur” paylaşımı yapıldı.

“ASIL AHLAKSIZLIĞI SİZ YAPTINIZ”

Burhan Kuzu, “HS” ifadelerini kullandı.

Burhan Kuzu’nun ardından trol hesaptan atılan ikinci tweette ise, “Tam olarak ahlak seviyeniz nedeniyle sizi REDDEDİYORUZ!” denildi.

Burhan Kuzu ise, “Önce yalan haber yap ahlaksızca ben de hadi sende deyince böyle yazın öyle mi?Asıl ahlaksızlığı siz yaptınız.Olmayan bir şeyi neden uyduruyorsun?Ülkenin geleceğini yalan ve iftira üzerine mi inşa edeceksiniz?” açıklamasında bulundu.