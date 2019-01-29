Burhanettin Kocamaz: Ben ittifakı gönüllerde kurmuşum

Sözcü Gazetesi Adana Temsilcisi Mehmet Serbes'e konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 4 dönem Tarsus İlçesi belediye başkanlığı yaptıktan sonra 2014'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Mersin'e aday gösterildiğini hatırlatarak, “Mersin'i 5 yıl başarı ile yönettik. Biz otobüsü hazırladık, eksiklerini giderdik, yolcular bindi, yola koyulmak için tam gaza basacağımız anda bine ‘İn' dediler. Zannettiler ki şoför değişince yolcular da değişecek. Oysa yolcular da bizimle indi. Bize ‘Biz seninleyiz, sen hangi otobüse binersen biz de bineriz'dediler. İşte bizim İYİ Parti'ye geçiş serüvenimiz böyle oldu. Şimdi Mersinliler tanıdıkları, bildikleri tecrübeli şoförle yollarına devam etmek istiyorlar. Belediyecilik konusunda Türkiye'deki en tecrübeli belediye başkanlarından birisiyim.”diye konuştu.

İŞSİZLİĞİ ÇÖZECEK PROJELER

Burhanettin Kocamaz, Mersin'de göreve geldiklerinde kentin 1/ 5 binlik ve 1/100 binlik planlarının, ulaşım master planının olmadığını; bu planları yaptıklarını belirterek şöyle dedi:

“Mersin 321 kilometre sahili, 8 ilan edilmiş turizm bölgesiyle, tarihi ve doğal özellikleriyle tam bir turizm şehri olmayı hak ediyor. Biz şehir planlarına turizm gelişme bölgelerini, yeni organize sanayi bölgelerini koyduk. Mersin'in en önemli sorunu olan işsizlik ancak organize sanayi bölgeleri ve turizm bölgelerinin hayata geçmesiyle çözümlenir. Göreve geldiğimizden bu yana Mersin sahillerini 14 mavi bayrak ile donattık. Hedefimiz Mersin'in her yerini denize girebilir duruma getirmek. Bunun için kentin ve ilçelerimizin eksik arıtma tesislerini tamamladık, olmayanları da projelendirdik. Türkiye'de örnek gösterilen sosyal ve kültürel projeler hayata geçirdik.

ENGELLİLER FESTİVALİ YAPTIK, “MİYAV PARK” KURDUK

Mersin'de dünyada ilk olan Engelliler Festivalini yaptık. Engellileri meslek sahibi yapacak projeler geliştirdik. Türkiye'nin en büyük Engelliler Otistik Çocuklar Merkezini Mersin'de kurduk. Bütün ilçelerde ücretsiz üniversite hazırlık kurslarımız var. Bütün üniversiteyi kazanmış öğrencilere aylık 110 TL eğitim yardımı yapıyoruz. Her gün 6 bin kişiye yemek dağıtıyoruz. Dost Eli Market ile 30 bin kişiye aylık gıda, temizlik maddesi yardımı yapıyoruz. Mersin'i yaşlı dostu, esnaf dostu, genç dostu, engelli dostu, kadın dostu kent olarak UNESCO' dan tescilletiyoruz. Sahilde, çocukların hayvan sevgisini geliştirmeleri için Türkiye'de ilk olan ‘Miyav Park'ı kurduk. Mersin genelinde hayvanlar için 600 beslenme odağı koyduk. Yıllık 600 ton yem alıyoruz. “

TÜRKİYE'NİN İLK HELİKOPTERLİ BELEDİYESİ

Kocamaz, Türkiye'de ilk kez belediye envanterine kayıtlı helikopter aldıklarını belirterek, “ 321 kilometre sahilimiz var, helikopterimizi hem deniz kirliliğiyle mücadelede, hem kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için hem de uzak ilçelere ulaşımda kullanıyoruz. Mersin'in en önemli sorunlarından olan Raylı Sistem (Metro) Projemiz hazır, Ulaştırma Bakanlığında onay bekliyor. Ekonomik kriz nedeniyle onaylanmamıştı. Bu da onaylanırsa Mersin tarihi bir hizmeti almış olacak. Mersin'de dil, din, ırk, siyasi görüş ayırt etmeden tüm Mersinlileri kardeşlik içinde, barış içinde yaşatacak projelerimize önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz”