Burhanettin Kocamaz sessizliğini bozdu: Bir proje ile adaylığım engellendi

Seçimden sonra sessizliğe bürünen eski Başkan Burhanettin Kocamaz, kişisel Facebook hesabından “Sözüm Muhataplarına' başlığıyla bir açıklama yayınladı.

Düne kadar Burhanettin Kocamaz'ın MHP sayesinde Belediye Başkanı olduğunun yazılıp çizildiğini ve ‘Seni o makama biz getirdik' diyenler bulunduğunu hatırlatan Kocamaz, “Burhanettin Kocamaz hiç bir yerden aday değilken seçimi kaybediyor. Ve Şahsımı suçlayabiliyor. Yani Burhanettin Kocamaz kazanınca parti kazandırıyor. Kocamaz aday değil, kendileri kaybedince Kocamaz kaybettirdi! Böyle bir çifte standart olabilir mi? Oysa bu seçimde uygulanan bir proje idi. Ve sonunda Kocamaz aday yaptırılmayarak, seçime sokulmayarak, seçilme hakkı elinden alındı, önü kesildi, engellendi” dedi.

“KOCAMAZ'I KAPI ÖNÜNE KOYDUNUZ”

Seçim sonuçları neyi gösteriyor? Diye soran Kocamaz şunları söyledi:

“Kocamaz'ı kapı önüne koydunuz. Başka bir yerden aday olmasını engellediniz. Kocamaz'ın sizin ittifaklarınıza rağmen tek başına aday olmasına bile tahammül edemediniz. Sayenizde Kocamaz artık MHP'li de değil. İYİ Parti+Demokrat Parti oyları toplamı da 24 Haziran seçiminde aldıkları oylardan daha az. Üstelik 2014'te Kocamaz ittifak olmadan seçimi kazanmıştı. Şimdi siz ittifakla birlikte seçimi kaybettiniz! O zaman sormak gerekir seçimi kim kaybetti? Ya da kim kaybettirdi? Günah keçisi aramanıza da gerek yok! Biz bunun böyle olacağını söylerken felaket tellallığı yaptığımızı söyleyenler hırs ve ihtirasla bu sonucu göremiyorsa başka yerlerde suçlu aramanıza gerek yok! Suçlu bizzat nefsine hâkim olamayıp, bu sonuca çanak tutanlardır! Etme bulma dünyası! Kocamaz'a sosyal medyadan hakaret ve küfür edeceksiniz, tehdit edeceksiniz. Sonra da seçimi kaybedeceksiniz, suçlu arayacaksınız! Unutmayın ki; Allah tuzak kuranlara karşı tuzağını kurar! Allah doğrularla beraberdir. Kimsenin ahı kimse de kalmaz! Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste!”