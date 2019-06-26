Bürokraside ilk ‘enişte’ operasyonu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında çok sayıda atama da yapıldı. Bakan Murat Kurum, üst düzey bürokrat kadrolarını adeta dağıttı. 28 ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürü görevinden alındı, yerlerine yeni isimler atandı. Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcılıklarına da Levent Sungur ve Faruk Karabayır getirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığında çok sayıda Genel Müdür ve Yüksek Fen Kurulu üyesi de değişti.

ENİŞTELER GÖREVDE

AKP'de yeni ve eski kadın lilletvekillerinin eşleri bürokraside önemli yerlere getirilmişti. Diyarbakır milletvekili Mine Lök Beyaz'ın eşi Necat Beyaz, Başbakanlık müşaviri, Adana milletvekili Fatoş Gürkan'ın eşi Erhan Gürkan Çevre Bakanlığı'na müşavir olmuştu. Erzurum milletvekili Fazilet Dağcı Çığlık'ın eşi Muharrem Çığlık da geçen dönem Başbakanlık müşaviri olarak atandı.

Ankara eski milletvekili Aşkın Asan'ın eşi Habib Asan, Türk Patent Enstitüsü Başkan Yardımcılığına, eski Bakan Selma Kavaf'ın eşi Alaeddin Kavaf, Enerji Bakanlığı ETİ Zeolit Kimya Sanayi Genel Müdürü olmuştu.Trabzon milletvekili Safiye Seymenoğlu'nun eşi Arif Seymenoğlu, Sanayi Bakanlığı Daire Başkanlığına getirilmiş, Tokat milletvekili Dilek Yüksel'in eşi Uğur Yüksel de BOTAŞ'ta memur olarak çalışırken, Enerji Bakanlığı'nda müşavir yapılmıştı.

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