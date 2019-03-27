Bursa ve Ankara’da ele geçirildi: 22 bin litre…

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kestel ilçesine bağlı Çataltepe Mahallesi’nde bir fabrikada kaçak akaryakıt satışı yapıldığı yönünde aldığı istihbarat üzerine çalışma başlattı.

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Ekipler, soruşturma kapsamında Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde bir fabrikanın, Bursa'daki bir fabrikayla bağlantılı olduğunu belirlenmesi üzerine operasyon düzenledi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda Bursa'daki fabrikada 20 bin litre, Ankara'daki fabrikada ise 2 bin litre kaçak motorin ele geçirildi.

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Jandarma ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, ele geçirilen kaçak akaryakıttan numune alınarak Milli Emlak Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. DHA