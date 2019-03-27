Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bursa ve Ankara’da ele geçirildi: 22 bin litre…

Bursa ve Ankara'da bir fabrikada kaçak akaryakıt satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyon kapsamında 22 bin litre motorin ele geçirdi.

23:11 -
Haberler Gündem
Bursa ve Ankara’da ele geçirildi: 22 bin litre…

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kestel ilçesine bağlı Çataltepe Mahallesi’nde bir fabrikada kaçak akaryakıt satışı yapıldığı yönünde aldığı istihbarat üzerine çalışma başlattı.

İLGİLİ HABERİstanbul'da 'sürüngenler çetesi'ne operasyonİstanbul'da 'sürüngenler çetesi'ne operasyon

Ekipler, soruşturma kapsamında Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde bir fabrikanın, Bursa'daki bir fabrikayla bağlantılı olduğunu belirlenmesi üzerine operasyon düzenledi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda Bursa'daki fabrikada 20 bin litre, Ankara'daki fabrikada ise 2 bin litre kaçak motorin ele geçirildi.

İLGİLİ HABERAfyonkarahisar'da ele geçirildi! Tam 1300 yıllıkAfyonkarahisar'da ele geçirildi! Tam 1300 yıllık

Jandarma ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, ele geçirilen kaçak akaryakıttan numune alınarak Milli Emlak Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.  DHA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more