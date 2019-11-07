Bursa’da 10 Kasım’a ‘sehven’ izin verilmiş… İptal edildi!

Bursa’da, Bursa Uludağ Rotary Kulübü 13 yıldır Atletizm Federasyonu ile birlikte gerçekleştirdiği kros yarışmasının bu yıl ‘10 Kasım Atatürk'ü Anma' olarak düzenlenmesi kararlaştırılmış ve bu konuda Osmangazi ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden destek istenmişti.

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de 25 Ekim'de okullara gönderdiği yazıyla yarışmaya katılınmasını istemişti. Ancak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 6 Kasım'da gönderdiği ikinci yazıyla “İlk yazının sehven gönderildiğini” belirterek önceki talebi iptal ettiğini belirtti.

“RAHATSIZLIĞINIZIN SEBEBİ NEDİR?”

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kararı yarışmalara hazırlanan öğrencilerde ve öğretmenlerin de hayal kırıklığı yaratırken CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da sert tepki gösterdi. Altaca Kayışoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında “Ömrünü savaşlarda geçirerek bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele etmiş olan Atatürk'ten rahatsızlığınızın sebebi nedir?” diye sordu.

“ATATÜRK HİÇBİR ZAMAN SİLİNMEYECEK”

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iptal gerekçesini “sehven” deyip geçiştirmesinin kabul edilemeyeceğini belirten Altaca Kayışoğlu, “13 yıldır düzenlenen yarışmanın bu yıl Atatürk adına düzenlenmiş olmasından neden rahatsızlık duyuyorsunuz? Atatürk'ten rahatsızlığınız nedir? Biz bu sorunun cevabını alamadık. Şunu bilin ki; yeni bir tarih yazmaya çalışsanız da o koltukları o makamları borçlu olduğunuz büyük Atatürk'ü unutturmaya çalışsanız da, o koşmaktan geri çevirmeye çalıştığınız çocukların yüreğinde, beyninde bugün Atatürk sevgisini bin kat daha arttırdınız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hiçbir zaman bu ülkenin evlatlarının yüreğinden silinmeyecek, ama onu unutturmaya çalışanlar tarihin tozlu sayfalarında yerini alacak” diye konuştu.

SELÇUK'A SORU ÖNERGESİ

CHP'li Altaca Kayışoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün aldığı kararın iptal gerekçesini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yazılı yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

CHP'li Altaca Kayışoğlu önergede şu soruları sordu;

1-İlk ve orta öğrenimde öğrencilerin katılıp katılamayacağı sosyal, kültürel etkinlikler ve yarışmalarla ilgili düzenlenmiş olan bir yönetmelik var mıdır? Varsa, bunların içinde Atatürk adına düzenlenmiş olan etkinlikler ile yarışmalara katılım konusunda bir çerçeve çizilmiş midir?

2-Bakanlığınızca, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine Atatürk'le ilgili etkinlik ve yarışmalara katılım sağlanması ya da sağlanmamasına yönelik yazılı ve sözlü bir talimat verilmiş midir?

3-Bursa'da 13 yıldır öğrencilerin de katılımıyla düzenlenen bir kros yarışmasının bu yıl Atatürk'ü anma adına düzenlenecek olmasının ardından Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önce izin verip sonra “sehven” verilmiştir diyerek izni iptal etmesinin gerekçesi nedir? Bu konuyla ilgili bir inceleme ve araştırma başlatılacak mıdır?