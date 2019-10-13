Bursa’da 10 kişi mantardan zehirlendi!

Alınan bilgilere göre, İnegöl ilçesine bağlı Çayyaka Mahallesi’nde ormandan topladıkları mantarları akşam yemeğinde yiyen Ahmet G. (70), Esma G. (69), Nazmiye Y. (41), Şaziye Ş. (39), Mehtap G. (36), Sinan G. (36), Selami U. (33), Nagihan U. (32), Kayra U. (9) ve Zeynep G. (9) bir süre sonra fenalaştı.

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Durumu fark eden yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla fenalaşan 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Kayra U. Bursa'ya sevk edilirken, Ahmet G. ve Esma G. ise yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Diğer 7 kişi de müşahede altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. İHA