Bursa’da 17 yaşındaki genç av tüfeğiyle dehşet saçtı! Yaralılar var

Olay, akşam saatlerinde Kırsal Kurşunlu Mahallesi’nde meydana geldi.

EVİNE GİDİP TÜFEĞİ ALDI

Arazide toplanan 15 kişilik grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Mehmet Can Ş., iddiaya göre evine giderek av tüfeği aldı. Kavganın olduğu yere geri gelen Mehmet Can Ş., av tüfeğiyle 10 kişilik gruba doğru ateş açtı.

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YARALILARIN DURUMU İYİ

Mehmet Can Ş'nin ateş açmasıyla Mehmet C. (16), Samet B. (18), Kemal K. (19), Ahmet B. (19) ve Emircan K. (15) vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralılar, özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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TÜFEKLE BİRLİKTE YAKALANDI

Jandarma, 5 kişiyi yaralayan Mehmet Can Ş.'yi olayda kullandığı tüfekle birlikle yakalayıp, gözaltına aldı.

Soruşturma sürüyor. DHA