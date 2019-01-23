Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bursa’da 17 yaşındaki genç av tüfeğiyle dehşet saçtı! Yaralılar var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada kan aktı. Beş gencin çeşitli yerlerinden yaralandığı olayda 17 yaşındaki saldırgan Mehmet Can Ş. kullandığı tüfekle birlikle yakalayıp, gözaltına aldı.

00:05 -
Haberler Gündem

Olay, akşam saatlerinde Kırsal Kurşunlu Mahallesi’nde meydana geldi.

EVİNE GİDİP TÜFEĞİ ALDI

Arazide toplanan 15 kişilik grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Mehmet Can Ş., iddiaya göre evine giderek av tüfeği aldı. Kavganın olduğu yere geri gelen Mehmet Can Ş., av tüfeğiyle 10 kişilik gruba doğru ateş açtı.

İLGİLİ HABERİş adamına kanlı infaz! 2 gün sonra bulunduİş adamına kanlı infaz! 2 gün sonra bulundu
FOTO: DHA

FOTO: DHA – BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEHMET CAN S.(17), KAVGA ETTİĞİ 10 KİŞİLİK GURUBA AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇTI, 5 KİŞİ YARALANDI.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Mehmet Can Ş'nin ateş açmasıyla Mehmet C. (16), Samet B. (18), Kemal K. (19), Ahmet B. (19) ve Emircan K. (15) vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralılar, özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İLGİLİ HABERAydın'da damat dehşeti! Kayınpederinin evini bastı ve...Aydın'da damat dehşeti! Kayınpederinin evini bastı ve...

TÜFEKLE BİRLİKTE YAKALANDI

Jandarma, 5 kişiyi yaralayan Mehmet Can Ş.'yi olayda kullandığı tüfekle birlikle yakalayıp, gözaltına aldı.

Soruşturma sürüyor.  DHA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 00:20 23.01.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more