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Bursa’da 2 bin yıllık İncil ele geçirildi! 4 gözaltı

Bursa'da alıcı gibi görünen jandarma ekipleri, yaklaşık 2 bin yıllık incilleri satmaya çalışan tarihi eser kaçakçılarını suçüstü yakaladı. Tarihi İncil'in değerinin 1 milyon 750 bin dolar dolayında olduğu ifade edildi.

01:34 -
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Bursa’da 2 bin yıllık İncil ele geçirildi! 4 gözaltı

Bursa’da 4 tarihi eser kaçakçısının ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı istihbaratı alan Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılarla müşteri gibi irtibata geçti.

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Tarihi eser kaçakçılarıyla merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde buluşma sağlayan sivil jandarma ekipleri, yaklaşık 2 bin yıllık 2 adet İncil’i satmaya çalışan 4 tarihi eser kaçakçısı suçüstü yakaladı. Tarihi İncil’in değerinin 1 milyon 750 bin dolar dolayında olduğu ifade edildi.

DHA

Gözaltına alınan tarihi eser kaçakçıları hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılırken, 4 şüphelinin sorgusu devam ediyor. DHA

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