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Bursa’da alarm verilen olayda gerçek ortaya çıktı!

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde sondaj kuyusundan sıçrayan köpüklü sudan yutan genç için alarm verildi. Sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan genç önce KBRN merkezine alındı. Durumun yanlış anlaşıldığı ortaya çıkınca ise normal bölüme alınarak tedavi altına alındı.

19:17 -
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Bursa’da alarm verilen olayda gerçek ortaya çıktı!

Olay Mahmudiye köyünde meydana geldi. 24 yaşındaki R.E, köyde bulunan bir arazide kuyu açmaya başladı. Bu sırada dengesini kaybedince kuyudan çıkan köpüklü su üzerine geldi. Düşmenin etkisiyle su boğazına kaçarken, zemini yumuşatmak için kullanılan kimyasal maddeler de üzerine sıçradı.

FOTO: İHA

Köylülerin paniğe kapılması üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Gelen ekipler bidonun üzerinde kimyasal yazması üzerine maske takıp korunaklı elbise giydi. Yapılan müdahalenin ardından R.E, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak önce KBRN merkezine alındı.

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Paniğe sebep olan olayın iç yüzü içerde yapılan araştırmalar sonucu anlaşıldı. R.E, daha sonra normal bölüme konularak tedavi altına alındı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İHA

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