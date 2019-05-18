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Bursa’da ‘Atatürksüz 19 Mayıs afişi’ bu kez CHP’li belediyeden! Açıklama geldi…

Bursa Büyükşehir Belediyesi, billboardlara astırdığı 19 Mayıs afişlerinde, Atatürk'e yer vermemiş, gelen tepkiler üzerine "Hatalı basılmış" açıklamasında bulunmuştu. Benzer bir afiş skandalına da CHP'li Mudanya Belediyesi imza attı. Mudanya Belediyesi, 19 Mayıs konser duyurusu ile ilgili afişinde Atatürk'e yer vermedi.

Halil ATAŞ / Bursa
10:32 -
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Bursa’da ‘Atatürksüz 19 Mayıs afişi’ bu kez CHP’li belediyeden! Açıklama geldi…

CHP'li Mudanya Belediyesi ilçedeki billboardlara astırdığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı afişlerinde Atatürk’ü unuttu.

Konser duyurusunun da bulunduğu afişte; “1919 ruhu Mudanya’da yaşıyor… Milli Mücadelenin yüzüncü yılı kutlu olsun. Hayri Türkyılmaz Mudanya Belediye Başkanı” ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Mudanyalılar, belediye başkanının isminin yer aldığı Atatürk’süz 19 Mayıs kutlama afişlerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak, belediye başkanı Hayri Türkyılmaz’a tepki gösterdi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Gelen tepkiler sonrası Mudanya Belediyesi’nin sosyal medyadan hesabından yapılan açıklamada, “Bu billboardlar konser duyurusu içindir. Bayram kutlaması olarak Mudanya'mızın her köşesine Atatürk'ümüzün yer aldığı billboardlar ayrıca asılmıştır. Bilgilerinize sunarız”  denildi.

 

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Son güncelleme: android-time 11:51 18.05.2019
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