Bursa’da baba dehşet saçtı! Öz kızını defalarca bıçakladı

Olay, gece saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi Şible Caddesi meydana geldi. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Mehmet Adnan S. ile beraber yaşadığı kızı Ayşe Yasemin S., bir bankadan çekilen kredi nedeniyle tartışma yaşandı.

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KIZINI GÖĞSÜNDEN, BOYNUNDAN VE SIRTINDAN BIÇAKLADI

İddiaya göre baba, kızının kendisine kredi çektirerek borçlandığını öne sürdü. Baba- kız arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Adnan S., evde bulunan bıçakla Yasemin S.´yi göğsünden, boynundan ve sırtından yaraladı.

BABA GÖZALTINDA

Çevredeki komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Ayşe Yasemin S.´yi Muradiye Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Ayşe Yasemin S.’nin akciğerlerindeki kanama nedeniyle ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Baba Mehmet Adnan S. ise polis tarafından gözaltına alındı. DHA