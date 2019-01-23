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Bursa’da baba dehşet saçtı! Öz kızını defalarca bıçakladı

Bursa'da akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Mehmet Adnan S. (61), kendisini dolandırdığını öne sürdüğü kızı Yasemin S.'yi (33), üç yerinden bıçaklayarak yaraladı.

04:22 -
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Bursa’da baba dehşet saçtı! Öz kızını defalarca bıçakladı

Olay, gece saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi Şible Caddesi meydana geldi. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Mehmet Adnan S. ile beraber yaşadığı kızı Ayşe Yasemin S., bir bankadan çekilen kredi nedeniyle tartışma yaşandı.

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KIZINI GÖĞSÜNDEN, BOYNUNDAN VE SIRTINDAN BIÇAKLADI

İddiaya göre baba, kızının kendisine kredi çektirerek borçlandığını öne sürdü. Baba- kız arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Adnan S., evde bulunan bıçakla Yasemin S.´yi göğsünden, boynundan ve sırtından yaraladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Adnan S, evde bulunan bıçakla kızını göğsünden, boynundan ve sırtından bıçaklayarak yaraladı. Fotoğraf: İHA

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Adnan S, evde bulunan bıçakla kızını göğsünden, boynundan ve sırtından bıçaklayarak yaraladı.
Fotoğraf: İHA

BABA GÖZALTINDA

Çevredeki komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Ayşe Yasemin S.´yi Muradiye Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Ayşe Yasemin S.’nin akciğerlerindeki kanama nedeniyle ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Fotoğraf: İHA

Fotoğraf: İHA

Baba Mehmet Adnan S. ise polis tarafından gözaltına alındı. DHA

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