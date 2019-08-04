Bursa’da dehşet veren kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Bursa-İzmir oto yolunun Mudanya kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün ismi öğrenilemeyen 41 YF 918 plakalı lüks otomobil, Metin G. (60) idaresindeki 17 HY 939 plakalı kamyonu sollamak istedi. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Otomobilin şoförü ve yanındaki ismi öğrenilemeyen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Otomobilin arka koltuğunda oturan ve ismi öğrenilemeyen bir kadın ise hayatını kaybetti.

OTOMOBİLİN TAVANI KAMYONUN ARKASINDA KALDI

Öte yandan dehşet veren kazada otomobilin tavanının kamyonun arkasında kaldığı görüldü. Ayrıca otomobilden çıkan parçalar yola savruldu. Tavanı tamamen yok olan otomobil hurdaya döndü.

Kamyon sürücü Metin G., “Seyir halindeyken bana arkadan çarptılar. Ben kamyonu kullanıyordum. Kazayı görmedim” dedi.

Sürücü ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Kaza sebebiyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.

İHA