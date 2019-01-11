Bursa’da deprem! 3.8’lik deprem korkuttu! İşte son depremler…

Son dakika! Bursa'da deprem saat 19:09'da meydana geldi. Bursa depremi, Kandilli ve AFAD tarafından 3,8 ve 4.0 şiddetinde olduğu açıklandı. Yerin 8,4 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Nilüfer, Mudanya ve Osmangazi’de yoğun olarak hissedildi. İşte Bursa depremi ve AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler...

Bursa’da akşam saatlerinde deprem oldu. Saat 19.09'da meydana gelen depremin büyüklüğünün 3,8 ve 4.0 şiddetinde olduğu açıklandı. Deprem halkta korku ve paniğe yol açarken, can ve mal kaybına neden olmadı. AFAD verilerine göre depremin merkezinin Nilüfer ilçesi şiddetinin de 3,8 olduğu bildirildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkezini Mudanya Dedeköy 4.0 şiddetinde açıkladı. Depremde can kaybı ya da yaralanan olmadı. Yerin 8,40 kilometre derinliğinde keydana gelen depremi hissedenler kısa süreli korku yaşadı. İşte, son depremler…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

TÜRKİYE'DE YAŞANAN SON DEPREMELER

2.8 Türkiye Manisa Akhisar

3.8 Türkiye Bursa Nilüfer

1.2 Türkiye Ardahan Merkez

1.5 Türkiye Yalova Çinarcik

1.0 Türkiye Denizli Acipayam

2.2 Türkiye Yalova Çinarcik