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Bursa’da doğalgaz kutusunu baltayla kıran kadın büyük panik yaşattı!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Akgül Y. isimli bir kadın kapısının önünde duran doğalgaz kutusunu balta ile parçalayıp doğalgaz borusunu kesti. Akgül Y. olayla ilgili polis ekiplerine verdiği ifadesinde ise "kolum çarptı, doğalgaz kutusu yere düştü, korkudan içeriye girdim, camdan baktım dışarıya bile çıkamadım" dedi.

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Edinilen bilgiye göre, ilginç olay merkez Osmangazi ilçesine bağlı İvazpaşa Mahallesi Geniş Çıkmazlar Sokak'ta meydana geldi. Doğalgaz patlaması ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri Akgül Y. isimli kadının oturduğu evin dış duvarındaki doğalgaz borusundan gaz kaçağı olduğunu belirledi. Bunun üzerine olay yerine doğalgaz ekipleri çağrıldı. Kısa süren çalışmanın ardından eve gelen gaz kesilip sızıntı engellendi.

Fotoğraf: İHA

Fotoğraf: İHA

GERÇEĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKARDI

Akgül Y. isimli kadın polis ekiplerine verdiği ilk ifadede doğalgaz saatine kolunun çarpmasıyla yere düştüğünü, kendisinin içeriye girdiğini, ancak bir süre sonra ses gelmesi üzerine dışarıya çıktığında gaz kaçağını fark ederek polis ekiplerine haber verdiğini anlattı.

Fotoğraf: İHA

Fotoğraf: İHA

Kadının ifadesinin ardından aynı evde bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, kadının yalan söylediğini ortaya çıkardı. Görüntülerde Akgül Y. isimli kadının önce elindeki baltayla doğalgaz saatini parçalayıp, daha sonra evden aldığı bıçakla doğalgaz borusunu kestiğini gaz sızıntısıyla birlikte içeriye kaçtığını izleyince şaşkına döndü.

Fotoğraf: İHA

Fotoğraf: İHA

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEN EKİP ŞOKE OLDU

Kadının tüm bu olayı gerçekleştirirken ağzında sigara olması ve bir yandan da sigara içmeye devam etmesi olay yerindeki ekipleri dehşete düşürdü. Görüntülerin incelenmesinin ardından Akgül Y. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Fotoğraf: İHA

Fotoğraf: İHA

VATANDAŞLAR RAHAT NEFES ALDI

Öte yandan kadının evde beslediği Rottweiler cinsi köpek karakola götürülen sahibinin ardından bir anda sokağa fırlayınca paniğe neden oldu.  Eve gelen gazın kesildiğini ve bir tehlike kalmadığını öğrenen vatandaşlar ise evlerine geri döndü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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Son güncelleme: android-time 01:01 27.01.2019
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