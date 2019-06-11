Bursa’da dolu yağışı 5 bin dönüm ekili alanı telef etti

Bezelye hasadına başlayan çiftçiler ilk ürünlerini 2 liradan satmaya başladı. Sonrasında bir anda 1 liraya kadar düşen bezelye fiyatları ile şok yaşayan üreticiler yağan dolu yağışıyla ürünleri zarar görünce ne yapacaklarını şaşırdı.

“5 KURUŞ PARA ALAMAYACAK ÇİFTÇİLERİMİZ VAR”

Bursa Yenişehir Ziraat odası Başkanın Sadi Aktaş, “İlçemize bağlı 6-7 köyde ağırlık olarak bezelye ekili tarlaların yanı sıra biber ekili 5 bin dönümden fazla arazide bulunan ürünler doludan zarar gördü. Yağan dolu yağışı sonrası yaklaşık 10 milyon liralık zarar olduğunu tahmin ediyoruz. Vatandaşın sigorta yaptırmasını ön görüyoruz. Bunun poliçe bedelleri yüksek çıkıyor, %50'lik kısmını devlet desteklemiş olmasına rağmen öyle çiftçilerimiz var ki, geçen yıl ki poliçe bedellerine baktığımızda bu yıl ücret çok geldiği için sigorta yaptırmadı ve bu sene doludan zarar gördü. Tamamen mağdur oldu, ne yazık ki 5 kuruş para alamayacak çiftçilerimiz var” diye konuştu.