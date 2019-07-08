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Bursa’da elektrik kesildi 1.85 milyon nüfuslu kent durdu

Bursa'nın elektriği kesildi, şehirde hayat durdu. Metro seferleri yapılamıyor. Bazı sanayi sitelerinde üretim durdu. Metrodaki yolcular otobüslere aktarılmaya çalışılıyor.

14:01 -
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Bursa’da elektrik kesildi 1.85 milyon nüfuslu kent durdu

TEİAŞ’ın ana trafo merkezindeki arıza sebebiyle şehrin büyük bir kısmına elektrik verilemiyor. Metro seferleri ve bazı sanayi bölgelerinde üretim dururken, metrodaki yolcular otobüslerle aktarılmaya çalışılıyor. Elektrik kesintisi sebebiyle Osmangazi Şehreküstü istasyonları arasında yolda kalan trendeki yolcular ise tünellerden yürüyerek en yakın istasyona gönderiliyor. BURULAŞ yetkilileri, Kestel-Arabayatağı seferlerinin kısmen açıldığını, batıdaki Emek ve Üniversite hattında ise seferlerin tamamen durduğunu açıkladılar.

İHA

Son güncelleme: android-time 14:10 08.07.2019
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