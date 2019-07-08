Bursa’da elektrik kesintisi! Bursa’da elektrikler ne zaman gelecek? Valilik açıkladı…

Saat 14.00 sıralarında meydana gelen arıza nedeniyle Bursa kent genelinde elektrik kesildi. Tamir için bütün ekipler arızanın gerçekleştiği trafo merkezine yoğunlaştı. Beklenmeyen elektrik kesintisi sonrasında Bursa’da yaşayan vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak ediyor. TEİAŞ’a ait, Bursa’yı besleyen ana trafo merkezlerinden birinde meydana gelen arıza dolayısıyla şehirde elektik kesildi. Bursa Valiliği’nce kent genelinde meydana gelen elektrik kesintisiyle ilgili yazılı açıklama yapıldı…

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Bursa Valiliği’nce kent genelinde meydana gelen elektrik kesintisiyle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Kesintinin TEİAŞ’a ait Büyük Trafo Merkezi’ndeki mekanik arızadan kaynaklandığı, 2 saat içinde kent geneline elektrik verilmeye başlanacağı belirtilerek, şöyle denildi:

“08 Temmuz 2019 Pazartesi saat 12.45 civarında ilimiz genelinde yaşanan elektrik kesintisi; TEİAŞ’a ait Büyük Trafo Merkezinde meydana gelen büyük mekanik arıza nedeniyle gerçekleşmiş olup, ekiplerin arızaya müdahalesinin ardından kopan iletkenin kaldırılabilmesi için çalışmalara başlanılmış ve arızadan izole edilen bölgelere enerji verilmeye başlanılmış olup, 2 saat içinde de il genelinde elektrik verilmeye başlanılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

ELEKTRİK ARIZASI RAYLI SİSTEMİ DURDURDU

Kesinti nedeniyle Bursaray´da da seferler durdu. Kesinti sırasında seyir halinde olan vagonlardaki yolcular sorunsuz bir şekilde tahliye edilirken, vatandaşların ulaşımda bir sorun yaşamaması nedeniyle Bursaray güzergahında ulaşım otobüslerle sağlanıyor.