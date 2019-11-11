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Bursa’da feci kaza: Baba ve 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında biri çocuk iki kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

00:10 -
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Alınan bilgiye göre, Orhaneli yolu Erenler Mahallesi İncebel mevkisinde, Rıza A. idaresindeki 16 N 3799 plakalı servis minibüsü, Necati Konuş yönetimindeki 16 BH 87 plakalı otomobil ve Mustafa A. kontrolündeki 16 NKB 35 plakalı kamyonetle çarpıştı.

FOTO:AA

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza mahalline çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan 3 yaşındaki Emir Alp Konuş olay yerinde, babası Necati Konuş kaldırıldığı Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.

FOTO:İHA

Aynı hastaneye götürülen kızı Elif Konuş’un ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

FOTO:AA

Çevredeki hastanelere kaldırılan 23 yaralının da tedavileri sürüyor. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yolda ulaşım, ekiplerin çalışmalarının ardından normale döndü. AA

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