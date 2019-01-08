Bursa’da okullar tatil mi? 8 Ocak kar tatili için Bursa’da resmi açıklama geldi…

Bursalıların gözü kar tatili için Bursa Valiliği'nin açıklamasına kilitlendi. Bursa'da merkez için kar tatili açıklaması gelmezken İnegöl ve Büyükorhan'da kar tatili ilan edildi. Bursa'da kar yağışı ne kadar sürecek? İşte Bursa kar tatili açıklaması ve Bursa'da hava durumu...

Bursa’da okullar tatil ilan edildi mi sorusu Bursalılar tarafından merakla araştırılıyor. Bursa’da dünden beri etkili olan kar yağışı sebebiyle Bursa’nın İnegöl ve Büyükorhan ilçelerinde yoğun kar

yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

KAYMAKAMLIKLAR AÇIKLADI! BURSA’DA KAR TATİLİ OLAN İLÇELER…

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla bugün okulların tatil edildiğini, ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli memurların da idari izinli sayılacağını duyurdu.

Büyükorhan Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Büyükorhan merkez ve mahallelerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, ilçedeki hamile ve engelli kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

BURSA’DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?