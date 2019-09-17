Bursa’da orman yangını!

Orhaneli’nin Akçabük mevkisinde, kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda, saat 16.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Helikopter desteği de sağlanırken, alevlerin söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

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KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa’nın Orhaneli ilçesi Akçabuk mevkisinde, kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda saat 16.00 sıralarında başlayan yangın, saat 18.00 itibarıyla kontrol altına alındı.

Yangına, 4 helikopterle havadan, 15 arazöz ve 8 su tankeriyle karadan müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye ve AFAD ekiplerinden oluşan 60 kişi, katıldı. Ekiplerin, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, ilk belirlemelere göre yangında 5 hektarlık alan zarar gördü.

Öte yandan, ormanlık alan ve ekiplerin soğutma çalışmaları, drone ile havadan görüntülendi. Jandarma ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı. DHA