Bursa’da otobüse saldıran madde bağımlısı Suriyeli genç ortalığı karıştırdı!

Bursa'da Suriyeli bir gencin belediye otobüsünün önünde durarak otobüse vurması sonrası olay çıkardığının görüldüğü bir video, sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre, uyuşturucu kullanan bir Suriyeli, durağa yanaşan bir belediye otobüsünün önünde duruyor.

Sonrasında otobüse vuran Suriyeli’ye durakta otobüs bekleyenlerin müdahale ettiği görülüyor. Suriyeli genç kendisine müdahale edenlere vurmaya başlıyor. Çıkan kavga ise güçlükle yatıştırıldı. Çıkan olay sonrası emniyet güçlerinin Suriyeli genci gözaltına alıp almadığı ise bilinmiyor.