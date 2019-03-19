Bursa’da PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK şüphelisi 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sabah saatlerinde özel harekat ekipleri ve zırhlı araçların da destek verdiği bir operasyon gerçekleştirildi. Eş zamanlı olarak 8 farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler, 15 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda, örgütsel dökümanlar ve dijital materyeller ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyete götürülürken, firari olan 1 kişi de aranıyor.

Berktuğ ÖNCÜ-Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)