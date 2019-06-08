Bursa’da sahile inen Suriyeliler, tatilcileri canından bezdirdi

Görevliler, uygusuz hareketler sergileyerek çevreyi rahatsız edenleri ise uyardı. Zabıta, bölgedeki işporta tezgahlarını kaldırıldı. CHP'li Mudanya belediye başkanı Hayri Türkyılmaz, “Sahillerimizde oluşan uygunsuz görüntülere Zabıta ekiplerimiz tarafından anında müdahale edilmektedir”

“TAHAMMÜL EDEMEYİZ”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Mudanya Belediye başkanı Hayri Türkyılmaz, “Hiç kimsenin başkalarını rahatsız etme, özgürlüğünü engelleme hakkı yoktur. Bizim çocuklarımız şehit olurken, analarımız ağlarken, ekonomimiz kötüye giderken onların zevki sefa içinde yaşamaları ve bizim insanımızı rahatsız etmelerine tahammül edemeyiz” şeklinde konuştu.

“ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

Başkan Türkyılmaz, sahillerdeki uygunsuz görüntülere zabıta ekiplerinin müdahale ettiğini belirterek, “Yetki alanımızda olmamasına rağmen vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetleri dikkate alarak sahilde çalışmalarımızı sürdürüyor ve ilgili birimleri göreve davet ediyoruz” ifadelerinde bulundu.